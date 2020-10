Fuggono dopo lo sbarco, polizia li ferma in taxi sulla A14: volevano raggiungere la Francia (Di sabato 3 ottobre 2020) Erano fuggiti ieri, dopo essere arrivati all'alba sul lungomare barese a bordo di un barcone: su segnalazione della Polfer di Bari, la polizia Stradale di Vasto li ha intercettati qualche ora dopo ... Leggi su chietitoday (Di sabato 3 ottobre 2020) Erano fuggiti ieri,essere arrivati all'alba sul lungomare barese a bordo di un barcone: su segnalazione della Polfer di Bari, laStradale di Vasto li ha intercettati qualche ora...

