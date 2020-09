Mercato Juve, l’affare Marcos Alonso si fa? C’è la condizione (Di mercoledì 30 settembre 2020) Meno di 5 giorni alla sirena finale di questa sessione di calcioMercato, ma la Juventus sembra intenzionata a dare ad Andrea Pirlo ulteriori rinforzi fondamentali. Il nuovo sistema molto malleabile e camaleontico del tecnico bresciano richiede un grande sforzo degli esterni. Infatti i bianconeri sarebbero molto attivi per rimpolpare il reparto laterale, e tra gli obiettivi che si starebbero scaldando compare di nuovo il nome di Marcos Alonso. L’esterno spagnolo è in rottura con Lampard, ed il Chelsea avrebbe aperto ad una potenziale cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione dei blues ammonterebbe a circa 35 milioni di euro, cifra che la Juve vorrebbe limare, anche grazie alla formula. LEGGI ANCHE: CalcioMercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Meno di 5 giorni alla sirena finale di questa sessione di calcio, ma lantus sembra intenzionata a dare ad Andrea Pirlo ulteriori rinforzi fondamentali. Il nuovo sistema molto malleabile e camaleontico del tecnico bresciano richiede un grande sforzo degli esterni. Infatti i bianconeri sarebbero molto attivi per rimpolpare il reparto laterale, e tra gli obiettivi che si starebbero scaldando compare di nuovo il nome di. L’esterno spagnolo è in rottura con Lampard, ed il Chelsea avrebbe aperto ad una potenziale cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. La valutazione dei blues ammonterebbe a circa 35 milioni di euro, cifra che lavorrebbe limare, anche grazie alla formula. LEGGI ANCHE: Calciontus, ...

