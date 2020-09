Crisi, Confindustria sferza Conte. Bonomi: «Dal governo ottimismo fuori luogo sul dopo-Covid» (Di martedì 29 settembre 2020) «Serve un nuovo grande patto per l’Italia». Ad invocarlo, dal palco dell’assemblea degli imprenditori privati, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Lo immagina come un nuovo sistema di relazioni aziendali capace di dare una spinta alla produttività dell’Italia «dopo 25 anni di stasi». Dentro c’è un po’ di tutto: innovazione, digitalizzazione, formazione. «Questo – aggiunge – è il fulcro del Patto che chiediamo al governo di scrivere. Con noi e con tutte le parti sociali. Un grande patto». Al premier Conte, presente in sala, Bonomi chiede quello che definisce il «coraggio del futuro». Vale a dire anche l’adozione di «scelte controvento». E ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) «Serve un nuovo grande patto per l’Italia». Ad invocarlo, dal palco dell’assemblea degli imprenditori privati, il presidente di, Carlo. Lo immagina come un nuovo sistema di relazioni aziendali capace di dare una spinta alla produttività dell’Italia «25 anni di stasi». Dentro c’è un po’ di tutto: innovazione, digitalizzazione, formazione. «Questo – aggiunge – è il fulcro del Patto che chiediamo aldi scrivere. Con noi e con tutte le parti sociali. Un grande patto». Al premier, presente in sala,chiede quello che definisce il «coraggio del futuro». Vale a dire anche l’adozione di «scelte controvento». E ...

