Juventus, blitz di Agnelli a Casa Milan: incontro anche con Zhang

Nel pomeriggio di oggi c'è stato un clamoroso arrivo alle porta di Casa Milan. La sede rossonera ha accolto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, arrivato poco dopo l'ora di pranzo. Questo arrivo inatteso sarebbe legato a questioni di business per affrontare questo periodo influenzato dalla recente crisi sanitaria. Un summit con Ivan Gazidis che, quindi, mira ad incrementare le possibilità dei club in campo economico. A questo incontro avrebbe partecipato anche il presidente dell'Inter Steven Zhang, riunendo così i 3 club più blasonati del nostro calcio sotto lo stesso tetto. Non è da escludere qualche intreccio di mercato, ma non essendo presenti i vari direttori sportivi è difficile immaginare uno ...

L'avvio di stagione della Juventus in campionato è stato decisamente positivo con la netta vittoria sulla Sampdoria, ma al di fuori del rettangolo di gioco la situazione per la Vecchia Signora non è a ...

