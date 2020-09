Covid, Spagna prima in Europa per contagi: si tratta per un nuovo lockdown (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid in Spagna, la situazione resta pesante. E ora, con un totale di contagi da inizio pandemia salito a quota 716.481, la più alta in Europa, la Spagna valuta nuovi provvedimenti.Covid,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 28 settembre 2020)in, la situazione resta pesante. E ora, con un totale dida inizio pandemia salito a quota 716.481, la più alta in, lavaluta nuovi provvedimenti.,...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - cribart : RT @MiAirports: Area test #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e Grecia pre… - MiAirports : Area test #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e Gre… - RiccardoNatale4 : RT @Adnkronos: #Covid, #Spagna prima in Europa per contagi: oltre 716mila - a70199617 : RT @Adnkronos: #Covid, #Spagna prima in Europa per contagi: oltre 716mila -