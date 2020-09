Busto Garolfo | troppi disagi per l' accesso al Centro sanità

(Di lunedì 28 settembre 2020), 28 settembre 2020 - La riapertura delle attività dopo il lockdown, la scorsa estate, non è coincisa con un'attenuazione deiper gli utenti che fanno riferimento agli ambulatori ...

PrimalpeCanzo : RT @MarzioMarzorati: DISCARICA i sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e Canegrate chiedono di essere ricevuti dal ministro @SergioCosta_min… - custodiadelterr : RT @MarzioMarzorati: DISCARICA i sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e Canegrate chiedono di essere ricevuti dal ministro @SergioCosta_min… - MarzioMarzorati : DISCARICA i sindaci di Busto Garolfo, Casorezzo e Canegrate chiedono di essere ricevuti dal ministro… - Elisabetta82 : Previste perturbazioni con abbondanti piogge e calo delle temperature. Busto Garolfo: - Marco_viscomi : @CaveloX9 Sulle palle cubiche mi sei sembrato me che citavo Giacomino in Sugar dei busto garolfo cops -

Ultime Notizie dalla rete : Busto Garolfo

IL GIORNO

La riapertura delle attività dopo il lockdown, la scorsa estate, non è coincisa con un’attenuazione dei disagi per gli utenti che fanno riferimento agli ambulatori di Medicina generale ...di Paolo MattelliIl caso Cave di Casorezzo potrebbe essere sulla scrivania del ministro dell’Ambiente Sergio Costa già a partire dalla prossima settimana. A puntare in direzione della politica romana ...