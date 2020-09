Roma, Borja Mayoral è sempre più vicino: operazione in chiusura (Di domenica 27 settembre 2020) La Roma è sempre più vicina all’acquisto di Borja Mayoral, attaccante classe ’97 del Real Madrid, secondo Sky Sport La Roma è sempre più vicino all’acquisto di Borja Mayoral, attaccante classe ’97 in forza al Real Madrid, secondo quanto riportato da Sky Sport. I contatti tra le due parti sono proseguiti anche oggi in modo da definire gli ultimi dettagli di una trattativa ormai prossima alla chiusura. Lo spagnolo rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid, in scadenza nel 2021, prima di trasferirsi alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Lapiù vicina all’acquisto di, attaccante classe ’97 del Real Madrid, secondo Sky Sport Lapiùall’acquisto di, attaccante classe ’97 in forza al Real Madrid, secondo quanto riportato da Sky Sport. I contatti tra le due parti sono proseguiti anche oggi in modo da definire gli ultimi dettagli di una trattativa ormai prossima alla. Lo spagnolo rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid, in scadenza nel 2021, prima di trasferirsi allain prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

