Ilary Blasi guarda Verissimo e Totti sul divano tiene in braccio Lei – FOTO (Di domenica 27 settembre 2020) Ilary Blasi guarda Verissimo e Totti sul divano tiene in braccio Lei come mostra la Storia pubbicata in queste ore dalla moglie dell'ex capitano della Roma. Ilary Blasi e Francesco Totti formano, senza ombra di dubbio, una delle coppie più seguite e apprezzate della televisione italiana. La celebre conduttrice televisiva e l'ex campione e capitano … L'articolo Ilary Blasi guarda Verissimo e Totti sul divano tiene in braccio Lei – FOTO proviene da .

trash_italiano : Secondo me questo cast + #GFVIP solo il Lunedì + conduzione Ilary Blasi (con Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio): 30% di share - impasticcata : ma io pensavo che l’isola dei famosi iniziasse nel 2021 con ilary blasi che tardona che sono #gfvip - cmbabies : RT @trash_italiano: Secondo me questo cast + #GFVIP solo il Lunedì + conduzione Ilary Blasi (con Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio):… - IPibia : @romaforever_it Allora finalmente si ricongiungeranno a Roma Ilary Blasi e Silvia Toffanin - ditaredrum : Io come Ilary Blasi dico che nel mio letto voglio solo Lenor quando sento che mia madre ha usato un altro ammorbide… -