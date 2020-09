Il Papa ricorda nell’Angelus Maria Velotti, la monaca santa di Casoria beatificata ieri a Napoli (Di domenica 27 settembre 2020) “ieri, a Napoli, è stata proclamata Beata Maria Luigia del Santissimo Sacramento, al secolo Maria Velotti, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici della santa Croce. Rendiamo grazie a Dio per questa nuova Beata, esempio di contemplazione del mistero del Calvario e instancabile nell’esercizio della carità”. Lo ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus in Piazza San Pietro. Maria Velotti, si legge nella nota della Congregazione delle Cause dei Santi e Beati, “nacque a Soccavo il 16 novembre 1826. Rimasta orfana di entrambi i genitori all’età di quattro anni, venne accolta in casa di una zia, a Sirico, dove ricevette una educazione cristiana e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) “, a, è stata proclamata BeataLuigia del Santissimo Sacramento, al secolo, fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane Adoratrici dellaCroce. Rendiamo grazie a Dio per questa nuova Beata, esempio di contemplazione del mistero del Calvario e instancabile nell’esercizio della carità”. Lo ha dettoFrancesco dopo l’Angelus in Piazza San Pietro., si legge nella nota della Congregazione delle Cause dei Santi e Beati, “nacque a Soccavo il 16 novembre 1826. Rimasta orfana di entrambi i genitori all’età di quattro anni, venne accolta in casa di una zia, a Sirico, dove ricevette una educazione cristiana e ...

