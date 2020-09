Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Charleston – VIDEO – Ballando 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono gli ultimi ad esibirsi nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2020. La scorsa settimana li abbiamo visti immersi in una Salsa emozionata. La concorrente crede di aver finalmente reso giustizia a quella bambina mai nata. “Sono nata adulta, sette anni fa”, dice nella clip settimanale, “da quando ho iniziato questo programma di anni ne ho 5, 6, 4, 7”. Vittoria Schisano è felice e pura come una bimba e crede che non avrebbe potuto affrontare questo percorso se non con il suo maestro. “Lui è l’unico uomo con cui ho ballato”, aggiunge, “forse ho aspettato così tanto tempo perchè dovevo ballare con una persona speciale come ... Leggi su giornal (Di domenica 27 settembre 2020)Desono gli ultimi ad esibirsi nella seconda puntata dicon le Stelle. La scorsa settimana li abbiamo visti immersi in una Salsa emozionata. La concorrente crede di aver finalmente reso giustizia a quella bambina mai nata. “Sono nata adulta, sette anni fa”, dice nella clip settimanale, “da quando ho iniziato questo programma di anni ne ho 5, 6, 4, 7”.è felice e pura come una bimba e crede che non avrebbe potuto affrontare questo percorso se non con il suo maestro. “Lui è l’unico uomo con cui ho ballato”, aggiunge, “forse ho aspettato così tanto tempo perchè dovevo ballare con una persona speciale come ...

