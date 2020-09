Moncalieri: il sindaco rieletto con il 60 per cento dei voti finisce indagato (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo la procura avrebbe falsificato la messa in prova. Il registro che doveva tenere conto delle ore di volontariato non è stato trovato. La direttrice dell'associazione per cui prestava servizio aveva ammesso: "Lo tiene direttamente lui" Leggi su repubblica (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo la procura avrebbe falsificato la messa in prova. Il registro che doveva tenere conto delle ore di volontariato non è stato trovato. La direttrice dell'associazione per cui prestava servizio aveva ammesso: "Lo tiene direttamente lui"

rep_torino : Moncalieri: il sindaco rieletto con il 60 per cento dei voti finisce indagato [di OTTAVIA GIUSTETTI] [aggiornamento… - repubblica : Moncalieri: il sindaco rieletto con il 60 per cento dei voti finisce indagato [di OTTAVIA GIUSTETTI] [aggiornamento… - StraNotizie : Moncalieri: il sindaco rieletto con il 60 per cento dei voti finisce indagato - Satryland59 : RT @Miti_Vigliero: Il sindaco appena eletto e già indagato Per falso ideologico: avrebbe dovuto svolgere volontariato presso la protezione… - cronaca_news : Moncalieri: il sindaco rieletto con il 60 per cento dei voti finisce indagato -