Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 25 settembre: scoperta shock di Serena (Di venerdì 25 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 25 settembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Serena è disperata: ha perso la battaglia legale contro Filippo, deve osservare l’affido congiunto di Irene e in più ha un’altra preoccupazione. Si sottopone a un test di gravidanza e ha la conferma di essere incinta. Provata dalla separazione giudiziaria e dalla decisione del giudice che èArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 settembre 2020)“Unal”, puntata del 252020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40?è disperata: ha perso la battaglia legale contro Filippo, deve osservare l’affido congiunto di Irene e in più ha un’altra preoccupazione. Si sottopone a un test di gravidanza e ha la conferma di essere incinta. Provata dalla separazione giudiziaria e dalla decisione del giudice che èArticolo completo: dal blog SoloDonna

ItaliaRai : Marina insieme a Fabrizio e a Roberto devono decidere come muoversi in merito alle richieste del magnate russo. Non… - MClapton62 : Le nuvole stanno finalmente lasciando il posto al SOLE Godiamoci questo sprazzo di luce. ??E' uscito un po' di sole… - fabiopulimett : 'Sai che mi è sempre piaciuta quella strada vuota Nessun posto dove andare e miglia dove andare Ma le miglia dove a… - linoscute : che bello twitter gli irls si lamentano che vogliono sempre il sole e qui invece sono tutti amanti della pioggia co… - hypnotix__ : oggi con il cazzo girato più del solito perché ho il ciclo, il posto in classe sotto la finestra con il sole addoss… -