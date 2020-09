Coronavirus, l’Oms elogia la resilienza dell’Italia: «Ha ribaltato la traiettoria dell’epidemia» – Il video (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembreCon un video postato su Twitter, l’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) plaude alla resilienza mostrata dall’Italia nell’affrontare la pandemia da Coronavirus. «L’Italia è stato il primo Paese occidentale pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza», è scritto nel post che accompagna il filmato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia https://t.co/zuTSRKvF72— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 25, 2020Anche per il Financial Times l’Italia ha fatto ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 25 settembreCon unpostato su Twitter, l’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) plaude allamostrata dall’Italia nell’affrontare la pandemia da. «L’Italia è stato il primo Paese occidentale pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hannoladell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza», è scritto nel post che accompagna il filmato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia https://t.co/zuTSRKvF72— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 25, 2020Anche per il Financial Times l’Italia ha fatto ...

ilpost : Il video dell’OMS che racconta come l’Italia ha affrontato la pandemia - SkyTG24 : Coronavirus, Oms omaggia l'Italia: “Ha reagito con forza al Covid-19” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito con forza all'emergenza' #coronavirus - PacchiaE : Ci stanno leccando in cambio di sudditanza. Coronavirus, l'Oms omaggia l'Italia: 'Ha reagito… - petergomezblog : Coronavirus, l’Oms elogia l’Italia con un video omaggio: “Colpita per prima, ha reagito con forza e ribaltato la tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms «No al saluto col gomito», l'Oms lo ribadisce Corriere della Sera