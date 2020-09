Argentina, momento hot in diretta alla Camera: deputato si dimette (Di venerdì 25 settembre 2020) Il politico ha spiegato di aver compiuto un “gesto di affetto” nei confronti della compagna, credendo di non essere visto, invece la connessione internet ancora aperta lo ha ritratto nei momenti hot sul maxi schermo. Durante una discussione riguardante le misure di protezione del sistema pensionistico nazionale, un deputato, Juan Ameri, è stato ripreso in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Il politico ha spiegato di aver compiuto un “gesto di affetto” nei confronti della compagna, credendo di non essere visto, invece la connessione internet ancora aperta lo ha ritratto nei momenti hot sul maxi schermo. Durante una discussione riguardante le misure di protezione del sistema pensionistico nazionale, un, Juan Ameri, è stato ripreso in … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

