Valenti, il Parma tenta di chiudere con il Lanus: : la situazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Parma, dopo la sconfitta interna contro il Napoli di Gennaro Gattuso nella prima di Serie A, cerca pedine per rinforzare la compagine guidata da Fabio Liverani, tecnico arrivato in estate dal Lecce dopo la separazione con Roberto D'Aversa. Gli emiliani, apparsi un po' ballerini in difesa, stanno cercando dei centrali per rendere più solida la retroguardia in vista del campionato 2020/21 appena cominciato. Marcello Carli, direttore sportivo del club planato in Emilia-Romagna da Cagliari, avrebbe individuato il profilo giusto da comprare: si tratta di Lautaro Valenti, stopper attualmente in forza al Lanus, club argentino.

