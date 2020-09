Milan, sarà il Rio Ave l’eventuale avversaria allo spareggio di Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Rio Ave supera il terzo turno preliminare di Europa League battendo il Besiktas per 4-2 ai rigori. Match che termina in pareggio nei tempi regolamentari con le reti di Yalcin nel primo tempo e di Bruno Moreira alla ripresa. Ai rigori gli errori di Silva e Larin regalano il passaggio del turno al Rio Ave. Se i rossoneri dovessero aggiudicarsi la vittoria nella gara attualmente in corso contro i norvegesi del Bodo Glimt si dovranno misurare con la formazione portoghese di Mario Silva.nel playoff che si disputerà giovedì prossimo, 1 ottobre. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Rio Ave supera il terzo turno preliminare dibattendo il Besiktas per 4-2 ai rigori. Match che termina in pareggio nei tempi regolamentari con le reti di Yalcin nel primo tempo e di Bruno Moreira alla ripresa. Ai rigori gli errori di Silva e Larin regalano il passaggio del turno al Rio Ave. Se i rossoneri dovessero aggiudicarsi la vittoria nella gara attualmente in corso contro i norvegesi del Bodo Glimt si dovranno misurare con la formazione portoghese di Mario Silva.nel playoff che si disputerà giovedì prossimo, 1 ottobre.

TuttoMercatoWeb : Milan, Zlatan Ibrahimovic positivo al COVID-19: lo svedese non ci sarà contro il Bodo Glimt - AntoVitiello : #Ajer nome molto gradito in dirigenza, e settimana prossima ci sarà incontro con i suoi agenti. Ma non è il princip… - stebellentani : “Il Milan va sul sicuro. Quello che scenderá in campo domani sarà molto simile al Milan post Covid-19, che ha virtu… - sportface2016 : Il #RioAve batte il #Besiktas ai rigori: sarà la possibile avversaria del #Milan allo spareggio di #EuropaLeague - Fabio999999 : quindi sarà Rio Ave Milan la prossima. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sarà Milan-Bodø Glimt: Ibra e compagni contro i dominatori di Norvegia BetStars News – Italia