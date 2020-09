PSG, stangata per Di Maria: quattro giornate di squalifica (Di mercoledì 23 settembre 2020) La rissa avvenuta nella sfida tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia è costata 4 turni di squalifica a Di Maria La LFP si è riunita quest’oggi per stabilire i provvedimenti dopo la rissa avvenuta nei minuti finali della sfida tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia dello scorso 13 settembre. Sono quattro le giornate di squalifica da scontare in Ligue 1 per Angel Di Maria, colpevole di aver sputato a un avversario. La posizione di Neymar e Alvaro Gonzalez sarà determinata il prossimo 30 settembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) La rissa avvenuta nella sfida tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia è costata 4 turni dia DiLa LFP si è riunita quest’oggi per stabilire i provvedimenti dopo la rissa avvenuta nei minuti finali della sfida tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia dello scorso 13 settembre. Sonoledida scontare in Ligue 1 per Angel Di, colpevole di aver sputato a un avversario. La posizione di Neymar e Alvaro Gonzalez sarà determinata il prossimo 30 settembre. Leggi su Calcionews24.com

