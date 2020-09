Suarez: l'esame di italiano per la cittadinanza è irregolare (Di martedì 22 settembre 2020) Il giocatore del Barcellona avrebbe concordato la prova e i punteggi erano stati assegnati prima ancora dello svolgimento Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) Il giocatore del Barcellona avrebbe concordato la prova e i punteggi erano stati assegnati prima ancora dello svolgimento

