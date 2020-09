Uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita | «Andrea e papà sempre insieme»

fanpage : Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida: “Ho perso la mia battaglia contro la depressione” #21settembre - repubblica : Operaio uccide il figlio di undici anni e poi si spara: dramma nel Torinese - Corriere : Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara - torinoggi : Tragedia nella notte a Rivara: operaio di 47 anni spara al figlio di 11 e poi si uccide [FOTO e VIDEO] - LaStampaTV : VIDEO | Omicidio-suicidio nel Torinese, uccide il figlio di 11 anni e si spara -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide figlio

Il pensionato è svenuto a pochi metri dall’ambulanza, dopo una salita rapidissima affrontata in gravi condizioni di salute. Inutili i soccorsi degli operatori. Leggi anche: Claudio Baima Poma: l’uomo ...Un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmente detenuta per uccidere il figlio di 11 anni. Poi, con la stessa arma, si è tolto la vita.Una nuova tragedia avvenuta a Rivara Canavese, in provincia di Torino. Claudio Baima Poma, operaio di 47 anni, prima ha ammazzato con un colpo di pistola il figlio di 11 anni Andrea, poi si è tolto la ...