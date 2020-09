SDG | Snam | Taskforce dei CFO del Global Compact ONU presenta principi guida

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) –ti oggi dalladei CFO costituita nell’ambito deldelle Nazioni Unite, di cuiè tra i fondatori, i primiintegrati per la finanza e gli investimenti legati agli SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell’Onu. I– spiegain una nota – hanno l’obiettivo dire le aziende nel far coincidere i propri impegni di sostenibilità e strategie finanziarie credibili in grado di creare impatto reale sugli SDG. “Siamo convinti – afferma Alessandra Pasini, CFO die membro della– che questiavranno un’importanza cruciale nel ...