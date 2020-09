Santo del Giorno 19 Settembre: San Gennaro (Di sabato 19 settembre 2020) Il Santo del Giorno 19 Settembre è uno dei più conosciuti ed amati dai cristiani, in particolare a Napoli e in tutta la Campania: San Gennaro. Come è noto, il vescovo e martire vissuto nel III secolo è il patrono della città partenopea: vediamo meglio chi era e perché è importante. Santo del Giorno 19 Settembre: chi era San Gennaro. Cenni biografici San Gennaro visse certamente nel III secolo, ma il luogo in cui nacque è controverso. Secondo alcune fonti era di Napoli, secondo altre invece di Benevento, città della quale divenne vescovo all’età di circa 30 anni. Quando Gennaro si recò in visita all’amico diacono Sossio, vide che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 settembre 2020) Ildel19è uno dei più conosciuti ed amati dai cristiani, in particolare a Napoli e in tutta la Campania: San. Come è noto, il vescovo e martire vissuto nel III secolo è il patrono della città partenopea: vediamo meglio chi era e perché è importante.del19: chi era San. Cenni biografici Sanvisse certamente nel III secolo, ma il luogo in cui nacque è controverso. Secondo alcune fonti era di Napoli, secondo altre invece di Benevento, città della quale divenne vescovo all’età di circa 30 anni. Quandosi recò in visita all’amico diacono Sossio, vide che ...

