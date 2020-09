Riapertura stadi, anche la Lombardia dà il via libera: Milan-Bologna con mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) La Lombardia ha deciso di riaprire gli stadi fino a una capienza massima di 1.000 spettatori. Il presidente Attilio Fontana ha previsto l’ordinanza che nello specifico “consente la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato della presente ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Laha deciso di riaprire glifino a una capienza massima di 1.000. Il presidente Attilio Fontana ha previsto l’ordinanza che nello specifico “consente la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoliper l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato della presente ...

capuanogio : Nonostante l'ordinanza della Regione #Veneto sulla riapertura degli stadi per 1.000 persone la partita #VeronaRoma… - sportface2016 : A Milano riaprono gli stadi: è quanto prevede l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione, #AttilioFontana - andrea_pecchia : Anche la #Lombardia ha deciso per la riapertura degli impianti: 1000 persone negli stadi e 700 nei palasport. Propr… - bizcommunityit : Riapertura stadi anche in Veneto e Piemonte. Il ministro Boccia convoca vertice urgente - momentosera : Riapertura degli stadi, il governo convoca le Regioni. Anche la Lombardia, dopo il Veneto, apre a mille spettatori… -