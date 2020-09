Tiki Taka, annullato il contratto di Vieri: “Andremo per vie legali” annuncia il bomber (Di venerdì 18 settembre 2020) Il campionato di Serie A di calcio non è ancora iniziato, ma Tiki Taka fa già parlare di sé. Quella di quest’anno sarà un’edizione tutta nuova (qui trovate il cast completo), dopo l’addio dello storico conduttore Pierluigi Pardo. Il nome dell’eclettico giornalista romano non è però l’unico che manca dalla lista delle persone che hanno contribuito ai grandi ascolti TV registrati nelle precedenti stagioni. A mancare, infatti, è anche quello di Christian Vieri, amatissimo dai telespettatori e dagli utenti social, che ne hanno potuto apprezzare anche le doti di show-man durante la pandemia, quando su Instagram ha ideato un innovativo talk coinvolgendo alcuni suoi ex colleghi pallonari. Lo sfogo di Christian Vieri Raggiunto dal Corriere della ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) Il campionato di Serie A di calcio non è ancora iniziato, mafa già parlare di sé. Quella di quest’anno sarà un’edizione tutta nuova (qui trovate il cast completo), dopo l’addio dello storico conduttore Pierluigi Pardo. Il nome dell’eclettico giornalista romano non è però l’unico che manca dalla lista delle persone che hanno contribuito ai grandi ascolti TV registrati nelle precedenti stagioni. A mancare, infatti, è anche quello di Christian, amatissimo dai telespettatori e dagli utenti social, che ne hanno potuto apprezzare anche le doti di show-man durante la pandemia, quando su Instagram ha ideato un innovativo talk coinvolgendo alcuni suoi ex colleghi pallonari. Lo sfogo di ChristianRaggiunto dal Corriere della ...

