Coronavirus nel Lazio, 10mila tamponi e 181 nuovi positivi, 131 a Roma: due i decessi (Di venerdì 18 settembre 2020) Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 131 sono a Roma e due decessi. Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 7 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è salito a 1.096 (+5), il numero delle persone attualmente positive è salito a 590 (+2), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta scendendo (è scesa al 60% rispetto al picco massimo). Nel grafico la linea blu rappresenta la curva COVID della diffusione del virus dal mese di marzo 2020, mentre la ...

