"Chi indossa occhiali da vista potrebbe correre rischio inferiore di contrarre il Covid" (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi indossa gli occhiali da vista sarebbe meno esposto al rischio di contrarre il Covid-19. È l’ipotesi di uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e portato avanti dagli esperti dell’Ospedale Suizhou Zengdu. Lo studio ha coinvolto 276 pazienti ricoverati nell’ospedale Suizhou Zengdu di Suizhou, in Cina, nella provincia di Hubei, e ha scoperto che solo il 6 per cento dei partecipanti portava occhiali da vista per più di otto ore al giorno, tutti affetti da miopia o astigmatismo.“Si tratta di una possibilità interessante - sostiene Lisa Maragakis, docente presso la Johns Hopkins University School of Medicine, che non è stata coinvolta nello studio - e allo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Chiglidasarebbe meno esposto aldiil-19. È l’ipotesi di uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association (JAMA) Ophthalmology e portato avanti dagli esperti dell’Ospedale Suizhou Zengdu. Lo studio ha coinvolto 276 pazienti ricoverati nell’ospedale Suizhou Zengdu di Suizhou, in Cina, nella provincia di Hubei, e ha scoperto che solo il 6 per cento dei partecipanti portavadaper più di otto ore al giorno, tutti affetti da miopia o astigmatismo.“Si tratta di una possibilità interessante - sostiene Lisa Maragakis, docente presso la Johns Hopkins University School of Medicine, che non è stata coinvolta nello studio - e allo ...

