Napoli – Lite fra pizzaioli nel centro storico: due feriti (Di venerdì 14 agosto 2020) Lite tra pizzaioli a via Tribunali: coltellata e reazione con un colpo di pala della pizza alla testa. Attimi di terrore oggi pomeriggio a via Tribunali. Intorno alle 16 e 15, i titolari di due pizzerie hanno discusso per futili motivi e sono poi passati alle mani. Durante la colluttazione, il padre del titolare di una pizzeria, un 56enne, ha … Leggi su periodicodaily

