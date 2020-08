Chi è Marco Rizzone, il deputato 5 stelle che ha intascato il bonus di 600 euro. Diceva: «Bastano cinque minuti per richiederlo» (Di venerdì 14 agosto 2020) Da cinque giorni non posta nulla su Facebook. Strano per un deputato come Marco Rizzone, del M5s, che era solito pubblicare foto e commenti, ogni giorno sui social. Cosa era successo? Ieri sera, 13 agosto, il colpo di scena: è lui il terzo deputato che ha chiesto e ottenuto il bonus Inps di 600 euro dedicato ai titolari di partite Iva, messi in ginocchio dalla crisi per l’emergenza Coronavirus. Vito Crimi, capo politico del M5s, lo ha deferito al collegio dei probiviri «chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione». L’1 aprile Rizzone spiegava ai suoi elettori, su Facebook, come richiedere il contributo: «Bastano cinque minuti», ... Leggi su open.online

Marco_Tizzoni : RT @g_bonfiglio: Ciao @LaStampa, ci dite come possiamo contribuire alle ripetizioni di matematica di Roselli e Basilici Menini? Chi si sta… - VELOSPORT1960 : 'Chiesta sospensione e massima severità nella sanzione' annuncia il capo politico del Movimento 5 Stelle. Chi è Mar… - Pons_Barbi : @Camelia23455486 @anubi_matt @MPSkino @ManuelaBellipan @Fata_Turch @fatuciuccio @LGmarangon @MilkoSichinolfi… - infoitinterno : Chi è Marco Rizzone, il deputato 5 stelle che ha intascato il bonus di 600 euro. Diceva: «Bastano cinque minuti per… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Tragedia di Castelmagno: i sogni dei ragazzi deceduti, il dolore di chi resta. Le parole dei vigili del fuoco e del sindaco… -