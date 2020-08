Roma, nonno spara al nipote di 7 anni: “Colpo partito per sbaglio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, nonno spara al nipote di 7 anni per sbaglio Un bambino di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime in ospedale a Roma dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa mentre si trovava a casa del nonno. La tragedia è avvenuta questa mattina, giovedì 13 agosto, nella zona Conca d’Oro. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, che sta indagando sulla vicenda, pare che sia stato proprio il nonno 76enne a sparare al nipote. L’anziano ha raccontato agli agenti che mentre riponeva la pistola, regolarmente detenuta, sarebbe partito un colpo. Il padre del bambino avrebbe sentito lo sparo dal bagno e una volta accorso avrebbe trovato il figlio ... Leggi su tpi

