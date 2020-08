Coronavirus 12 agosto: oltre 100 casi in Lombardia, Governo corre ai ripari (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Governo corre ai ripari dopo i dati del 12 agosto sul Coronavirus in Italia: oltre 100 casi in Lombardia, stretta su discoteche? In questo momento, è in corso un vertice Governo-Regioni su rientri dall’estero e assembramenti nelle discoteche. Nessun nuovo lockdown in vista, ma probabilmente si arriverà a un provvedimento per correre ai ripari … Leggi su viagginews

