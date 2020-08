Bonus assunzioni, in arrivo 400 mila posti stabili (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Uno dei pilastri del Decreto Agosto che ha tagliato il traguardo la scorsa settimana è senza dubbio il “pacchetto lavoro” che prevede una serie di interventi, anche in ottica assunzioni, per sostenere l’occupazione in una fase delicatissima, specie in vista di un autunno che si annuncia, a dir poco, caldo. Secondo le previsioni degli esperti dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro, che stanno ultimando la relazione tecnica da allegare al decreto, i sei mesi di esonero al 100% (applicabili anche alle stabilizzazioni di rapporti a termine) porteranno in dote circa 400mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. La strategia del Governo è chiara. “Il vero problema del nostro mercato del lavoro è che le assunzioni sono ferme ... Leggi su quifinanza

sole24ore : Lavoro, con il nuovo bonus assunzioni «in arrivo» 400mila posti stabili - massimilianosu8 : RT @sole24ore: Lavoro, con il nuovo bonus assunzioni «in arrivo» 400mila posti stabili - edoardo_zago : RT @sole24ore: Lavoro, con il nuovo bonus assunzioni «in arrivo» 400mila posti stabili - GiulioTerzi : Lavoro, con il nuovo bonus assunzioni «in arrivo» 400mila posti stabili @sole24ore - AndreaFonti01 : Lavoro, con il nuovo bonus assunzioni «in arrivo» 400mila posti stabili Il rischio elevato scatta quando l'indice… -