Una Vita puntate Spagna: Felicia muore, il marito Marcos chiede l’autopsia (Di martedì 11 agosto 2020) Felicia di Una Vita muore, questo è una delle ultime tragiche notizie che hanno colpito il quartiere di Acacias. Le anticipazioni spagnole annunciano l’uscita di scena della madre di Camino ed Emilio. Al momento, non è chiaro come ciò avvenga, ma sappiamo che verranno avviate delle indagini. Nelle prossime puntate in onda in Spagna, suo … L'articolo Una Vita puntate Spagna: Felicia muore, il marito Marcos chiede l’autopsia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

chetempochefa : 'Non ci è dato restare a lungo su questa Terra. Quando vedete una stella cadente esprimete un desiderio e pensatemi… - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - AleMareNelCuore : Una vita di stenti - letizialbrtn : RT @Droghiera: La mia vita oscilla tra 'devo risparmiare' e 'si vive una volta sola' -