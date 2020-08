Il centro destra è in testa nelle Marche in base ai sondaggi Noto (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo il sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Noto nelle Marche il centrodestra ha il 48% delle preferenze. Il presidente uscente Luca Ceriscioli del PD non è stato confermato. La gestione della ricostruzione del terremoto ha avuto un suo peso Secondo quanto riporta l'Istituto demoscopico Noto, nella regione Marche, Acquaroli è in testa al 48% sostenuto dalle 3 liste di centrodestra. Segue al 40% l'attuale sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi che la direzione del Pd ha (...) - Tribuna Libera / Elezioni, Marche Leggi su feedproxy.google

CarloCalenda : Aspetta però: più a destra di Gori? Più a sinistra di Minniti? Più al centro di Bonaccini e più in altro rispetto a… - gabrillasarti2 : RT @marco_gervasoni: L’unica possibilità per cambiare le cose è il voto alle #regionali . È assolutamente indispensabile che tutti votino i… - filotesa : RT @carlogubi: @grotondi @virginiaraggi @GiorgiaMeloni Lei è al corrente che il pantheon politico di Meloni è un ex gerarca fascista che fi… - carlogubi : @grotondi @virginiaraggi @GiorgiaMeloni Lei è al corrente che il pantheon politico di Meloni è un ex gerarca fascis… - zerymo : RT @carlo_taormina: Mondo del centro-destra,non una parola per questo sciacallo di Speranza che da comunista permette aborto facile e ucci… -

Ultime Notizie dalla rete : centro destra Un centro destra Mario-Free. Il menu di Ferragosto è in tavola ma senza Abbruzzese AlessioPorcu.it Il centro destra è in testa nelle Marche in base ai sondaggi Noto

Secondo il sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Noto nelle Marche il centrodestra ha il 48% delle preferenze. Il presidente uscente Luca Ceriscioli del PD non è stato confermato. La gestione d ...

"La consigliera Vitturini critica e basta, ma lei che ha fatto?"

Gabriele Basili, nostro lettore, ci scrive intervenendo criticamente nei confronti della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Maria Lina Vitturini, contestandole la presenza continua sui mass me ...

Secondo il sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Noto nelle Marche il centrodestra ha il 48% delle preferenze. Il presidente uscente Luca Ceriscioli del PD non è stato confermato. La gestione d ...Gabriele Basili, nostro lettore, ci scrive intervenendo criticamente nei confronti della consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Maria Lina Vitturini, contestandole la presenza continua sui mass me ...