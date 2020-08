Gerald Robinson è un nuovo giocatore della Virtus Roma (Di martedì 11 agosto 2020) La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Gerald Robinson, play Usa di 185cm per 77kg lo scorso anno con la maglia del Bursaspor. Nato a Nashville (Tennessee) il 10 febbraio 1989, Robinson frequenta il college prima a Tennesse State e poi a Georgia, dove nell’anno da senior fa registrare medie di 14.1 punti, 3.8 rimbalzi e 3.5 assist. Terminata l’esperienza collegiale nel 2012, Robinson approda subito in Europa, ai belgi della Stella Artois Leuven Bears, mettendosi in mostra con 14.5 punti, 2.9 rimbalzi e 2 assist e guadagnandosi la chiamata dal campionato israeliano dall’Hapoel Galil Gilboa. Nel 2014-15 Robinson compie un ulteriore salto di qualità, passa al BC VEF Riga con i quali vince il campionato lettone e disputa l’Eurocup a 16.1 ... Leggi su romadailynews

