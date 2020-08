Coronavirus: Giappone, nuovi casi sotto quota 1.000 (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 11 AGO - Il Giappone ha registrato ieri 842 nuovi casi di Coronavirus, un dato che porta il totale dei contagi nel Paese a quota 49.630: si tratta della prima volta in 13 giorni che le ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus, virus accelera nel mondo: 20 milioni di contagiati

(Teleborsa) - Accelera il coronavirus nel mondo con i contagi che hanno raggiunto quota 20 milioni: questi i risultati di un conteggio indipendente della Johns Hopkins University (USA), che riporta an ...

Coronavirus: 20 milioni di casi nel mondo

Supera la soglia dei 20 milioni il numero delle persone risultate positive al Sars-Cov-2 in tutto il mondo. Intanto il Giappone per la prima volta dopo 13 giorni ha registrato meno di mille nuovi cont ...

