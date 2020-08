Aborto, il Vescovo di Reggio Emilia: “Si cerca il risparmio, non la salute della donna” (Di martedì 11 agosto 2020) BOLOGNA – Il vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca, alza la voce contro il Governo per le nuove linee guida sull’aborto, che prevedono l’utilizzo della Ru486 in day hospital (quindi non piu’ in regime di ricovero) e fino alla nona settimana di gravidanza. Leggi su dire

EnricoFarm : RT @CathVoicesITA: #aborto: perché #PapaFrancesco non parla? Perché ne ha parlato spesso in termini anche forti (“è affittare un sicario”)… - CalloniSandro1 : RT @CathVoicesITA: #aborto: perché #PapaFrancesco non parla? Perché ne ha parlato spesso in termini anche forti (“è affittare un sicario”)… - CathVoicesITA : #aborto: perché #PapaFrancesco non parla? Perché ne ha parlato spesso in termini anche forti (“è affittare un sica… - AnnaP1953 : RT @MarcoTosatti: INCREDIBILE! UN VESCOVO HA COMMENTATO L’ABORTO FAI DA TE! - AndreinaG1945 : SOLO 1! INCREDIBILE! UN VESCOVO HA COMMENTATO L’ABORTO FAI DA TE! -