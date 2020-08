Previsioni Meteo, la tendenza a lungo termine: tutti i dettagli fino al 25 Agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Previsioni Meteo – Per diversi giorni a venire, probabilmente per tutta la seconda decade del mese, il Mediterraneo centrale e l’Italia vedrebbero condizioni Meteorologiche sostanzialmente estive, tipiche del periodo, quindi non si vedrebbero anomalie in termini di circolazione. Su gran parte del bacino e dell’Italia, si stabilirebbe un campo di alta pressione che avrebbe una componente prevalente nordafricana, alta pressione che porterebbe condizioni di stabilità diffusa su diversi settori, clima caldo o a tratti anche molto caldo, ma non mancherebbero disturbi temporaleschi. Questi, spesso sarebbero dovuti proprio alla calura in combinazione con fattori contingenti micro-climatici locali, soprattutto in prossimità dei settori appenninici e alpini, in qualche caso ... Leggi su meteoweb.eu

