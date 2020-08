Paola Ferrari umilia Deletta Leotta, ecco come la fa a pezzi: “Non è una giornalista sportiva, è una showgirl” (Di lunedì 10 agosto 2020) Paola Ferrari e Diletta Leotta: la guerra continua Niente da fare, tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non corre buon sangue. Le due donne in questi ultimi anni se le sono dette di santa ragione scatenando una serie di polemiche sul web. Ma per quale ragione c’è questa rivalità? Tutto nasce da alcune dichiarazioni che la giornalista e conduttrice sportiva della Rai ha fatto nei confronti del volto noto di DAZN. In diverse occasioni la storica padrona di casa de La Domenica sportiva e 90° Minuto ha avuto delle reazioni al vetriolo contro la professionista siciliana, sottolineando la sua carente preparazione e il suo stile di conduzione. Ovviamente la diretta interessata ha sempre replicato alle accuse della sua ... Leggi su kontrokultura

