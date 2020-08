'Solo 5mila soldati Usa in Afghanistan' (Di domenica 9 agosto 2020) ROMA, 9 AGO - Gli Stati Uniti scenderanno sotto i 5.000 soldati in Afghanistan entro la fine di novembre. Lo ha detto ieri sera il segretario alla Difesa americano Mark Esper, in un'intervista a Fox ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

ROMA, 9 AGO - Gli Stati Uniti scenderanno sotto i 5.000 soldati in Afghanistan entro la fine di novembre. Lo ha detto ieri sera il segretario alla Difesa americano Mark Esper, in un'intervista a Fox N ...

