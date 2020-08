Reazione a Catena, puntata 9 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente (Di domenica 9 agosto 2020) Reazione a Catena, puntata 9 Agosto 2020: come da abitudine da settimane, ormai, torna anche oggi su rai1 un’altra puntata del game show con Marco Liorni. Quale è stata la squadra campione e il montepremi? Il format preserale di Rai1 si basa sui giochi di intuizione e di parole, e anche oggi 9/8/2020, con Marco Liorni su Rai1, ci sono stati veri brividi. aggiornamento ore 10,30 Reazione a Catena, il format sugli incastri lessicali e collegamenti di parole, con due squadre in gara. Cosa è accaduto oggi sabato 9 Agosto 2020? Abbiamo visto con attenzione una nuova puntata di Reazione a Catena: ma cosa è ... Leggi su italiasera

italiaserait : Reazione a Catena, puntata 9 Agosto 2020: ecco chi ha vinto e la parola vincente - xsickbrain : situazione sentimentale: gioisco per le mie amiche che escono con le loro crush mentre guardo reazione a catena sul divano - itscantas : Estate italiana is guardare tutte le sere 'Reazione a catena' - dragonclovds : scusate ma che boni i concorrenti delle due squadre di Reazione a catena di stasera ahahahahahahahaah - givlzz : per la rubrica Boni di Reazione a Catena: giancarlo ?? -