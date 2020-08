Ministri da buttare, chiedono 30 miliardi alla Ue per non far lavorare l'Europa (Di domenica 9 agosto 2020) Venti giorni dopo la chiusura dell'accordo sul Recovery Fund, i numeri di Giuseppe Conte già non tornano più. Serve ulteriore debito. La conferma arriva dalla lettera che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (Pd) e quello del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5S), hanno inviato ieri a Bruxelles per chiedere l'accesso al fondo Sure, lo strumento progettato dalla Commissione europea per difendere i posti di lavoro che la pandemia rischia di distruggere. La «cifra considerevole» che la Ue avrebbe messo a disposizione dell'Italia, aveva annunciato la stessa Catalfo, sarebbe stata di 20 miliardi di euro. Identica somma chiesta dalla Spagna nei giorni scorsi, e tanto sarebbe dovuto bastare. Non è così, purtroppo: la richiesta italiana ammonta a 28.492 milioni di euro, 8,5 ... Leggi su liberoquotidiano

