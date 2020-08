Trovato il corpo senza vita di Viviana Parisi, paura e poche speranze per suo figlio (Di sabato 8 agosto 2020) Ci sono notizie che non vorremmo esaminare. Che non dovreste inviarci, perché noi facciamo fact checking, non cronaca nera, e per buona ragione. Ma nonostante questo, ci avete subissato di segnalazioni sul caso di Viviana Parisi, professione DJ, anni 43, cui sopravvive l’amato marito in una morte che, purtroppo, ormai sembra coinvolgere il piccolo Gioiele, figlio di quattro anni. Non è nel nostro interesse inseguire le illazioni più pruriginose, non sarebbe giusto farlo. Fatto è che lunedì scorso la DJ era scomparsa a Caronia, uscendo dal casello autostradale per dirigersi nei boschi vicini. Sul suo destino purtroppo il ritrovamento dei suoi miseri resti mortali pone una conclusione crudele e definitiva. Viviana Parisi è morta, probabilmente il giorno ... Leggi su bufale

Agenzia_Ansa : Trovato il corpo di una donna a #Caronia, potrebbe essere la #dj scomparsa Vania Parisi. Nella zona si cerca anche… - fattoquotidiano : MAMMA E FIGLIO SCOMPARSI Trovato cadavere, corpo 'corrisponde alla descrizione di Viviana Parisi'… - Corriere : Trovato il corpo della dj Viviana Parisi - _Fab1ana_ : RT @chilhavistorai3: E’ di Viviana Parisi il corpo trovato nei boschi di #Caronia (#Messina), dove la donna è scomparsa il 3 agosto dopo un… - clikservernet : Trovato il corpo senza vita di Viviana Parisi, paura e poche speranze per suo figlio -