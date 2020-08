Coronavirus, l’analisi di Paolo Spada: “Aumento dei casi ‘spalmato’ su molte regioni, l’Italia è messa meglio di altri Paesi europei” (Di venerdì 7 agosto 2020) “La nostra situazione resta mediamente migliore” rispetto agli altri Paesi europei. L’aumento dei casi, che comincia a destare preoccupazione, “è effettivo, ma ‘spalmato’ su molte regioni, direi quasi tutte, e non concentrato in grossi focolai. Questa è di per sé una buona notizia, e lo sarebbe di più se vedessimo un’ulteriore stabilizzazione nei prossimi giorni. La situazione ospedaliera, comunque, risulta oggi del tutto stabile”. Questa l’analisi di Paolo Spada, chirurgo vascolare all’Humanitas Research Hospital, sulla pagina Facebook ‘Pillole di ottimismo’ commentando gli ultimi dati sui contagi in Italia. Rispetto ad altri Paesi ... Leggi su meteoweb.eu

