Golf – English Championship: Cormac Sharvin guida il gruppo, tutti gli azzurri fuori dalla top-50 (Di giovedì 6 agosto 2020) Il nordirlandese Cormac Sharvin conduce con 63 (-8) colpi nell’English Championship, il terzo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour è ripartito dopo la lunga pausa per la pandemia. Il 27enne di Downpatrick, senza titoli nel circuito, autore di dieci birdie e di due bogey, si è lasciato alle spalle nelle ultime battute un sestetto con 64 (-7) composto da Scott Vincent dello Zimbabwe, dal belga Thomas Detry, dagli inglesi Laurie Canter e David Howell e dagli australiani Jason Scrivener e Min Woo Lee, quest’ultimo fratello di Minjee Lee, numero otto del Rolex Ranking femminile., Sul percorso dell’Hanbury Manor Marriott Hotel & Country Club (par 71), a Ware in Inghilterra, gli azzurri sono a metà classifica: Lorenzo ... Leggi su sportfair

