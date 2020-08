Coronavirus, nuovo Dpcm: dal distanziamento sui treni alla riapertura degli stadi (Di giovedì 6 agosto 2020) Atteso per la fine di questa settimana il nuovo Dpcm con le linee guida per quanto riguarda l’obbligo delle mascherine e il distanziamento sui mezzi pubblici. Novità anche sulle discoteche e la possibile riapertura degli stadi. nuovo Dpcm: cosa cambia Il primo punto del nuovo Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede l’obbligo delle mascherine. Resta obbligatorio indossare i sistemi di protezione individuale in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Obbligatorio anche il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia al chiuso che all’aperto e l’igiene frequente delle mani. Rimane invariato anche il divieto di ... Leggi su notizieora

