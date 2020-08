Un posto al sole anticipazioni: eh sì, ALBERTO ricatta EUGENIO! (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nei giorni scorsi, a Un posto al sole, abbiamo assistito al “pericoloso” bacio tra Susanna (Agnese Lorenzini) ed Eugenio (Paolo Romano), che ormai tutti i fan si aspettavano. Ma, a ben guardare, le cose sono andate un po’ diversamente rispetto a quello che poteva essere: i famosi “principi morali di Nicotera” per ora hanno avuto il sopravvento e ciò che si è visto è sembrato più una costruzione mentale della Picardi che non una realtà davvero condivisa da entrambi.Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM dicono a tutti che si amano!Sta di fatto però che l’effusione ha avuto uno spettatore d’eccezione che ora potrebbe pensare di “fare cassa” grazie a quanto accaduto… Eh sì: vi sarete certamente accorti che ... Leggi su tvsoap

