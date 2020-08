Sul motorino con una ruota si schianta a terra: il video dell’incidente a Napoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video di un ragazzo che si impenna con il motorino. L’acrobazia su una sola ruota però finisce male e conducente e mezzo finiscono a terra in mezzo alla strada, fortunatamente senza conseguenze gravi, come parrebbe capire dal commento di Borrelli: “Questa volta è finita male ma sarebbe potuta finire molto peggio, per questo vogliamo mettere fine a questo fenomeno di incoscienza dilagante segnalando ogni singolo episodio alle autorità”. Non è la prima volta che il consigliere denuncia episodi simili a Napoli, a volte in cui ci sono addirittura bambini alla guida di scooter, altri in cui si vedono i soliti “cuozzi”, come li chiamano nei ... Leggi su nextquotidiano

