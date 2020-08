Richeldi: «Solo il 2,5% degli italiani ha anticorpi da virus. Lontani anni luce dall’immunità di gregge» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Due giorni fa sono arrivati i primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul Covid dal Ministero della Salute. Le persone che hanno sviluppato gli anticorpi al virus sono un milione e 482mila, cioè il 2,5 della popolazione residente in Italia. Il Corriere della Sera intervista, sul tema, Luca Richeldi, componente del Comitato tecnico Scientifico. Lo definisce un dato “non rassicurante”, perché è Solo una “minima parte” dei cittadini italiani. «La gran parte della popolazione non si è contagiata ed è a rischio. Siamo Lontani anni luce dall’immunità di gregge, ossia dallo scudo creato dal fatto di essere circondati da persone che già si sono ... Leggi su ilnapolista

Roma, 5 ago. (askanews) - "Non è rassicurante" sapere che il 2,5% della popolazione, equivalentea1milione 482 mila italiani, hanno avuto un contatto con il coronavirus in quattro mesi di pandemia. Il ...«Non è rassicurante» sapere che il 2,5% della popolazione, equivalente a 1 milione 482 mila italiani, hanno avuto un contatto con il coronavirus in 4 mesi di pandemia (qui l’ultimo bollettino con l’au ...