Novità su WhatsApp, i messaggi si autodistruggono (Di mercoledì 5 agosto 2020) In Rete sono sempre di più i rumors sulle novità di WhatsApp. Adesso circolano voci circa una nuova funzione sviluppata per cancellare in automatico i messaggi dalle chat. Gli sviluppatori negli ultimi mesi, stanno lavorando a tante nuove funzionalità per la quale però, dovremo aspettare la fine di questo autunno. E una di queste riguarda proprio i messaggi che si autodistruggono. Ecco di cosa si tratta. messaggi che si autoeliminano, come funzionerà la funzione Sulla versione beta di WhatsApp per Android numero 2.20.197.4, sono state aggiunte nuove schermate che riguardano la funzione. Purtroppo però, non è ancora molto chiaro come si potrà utilizzare: le notizie a disposizione sono contrastanti tra di loro e al momento ... Leggi su quotidianpost

