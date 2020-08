Manila Nazzaro conquista un nuovo reality | GF Vip vuole la ex Miss Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) Manila Nazzaro conquista un nuovo reality dopo la sorprendente esperienza vissuta a Temptation Island insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso. La ex Miss Italia infatti, con i suoi modi garbati di fare ma dal carattere forte sembra aver impressionato i tantissimi telespettatori. Nessuno si sarebbe mai immaginato che Manila riuscisse ad entrare nel cuore degli Italia grazie al suo modo di fare che, ha sottolineato quanto una donna possa essere indipendente stanno accanto a un uomo allo stesso tempo dedito al lavoro. Sembrerebbe infatti che un altro reality avrebbe messo gli occhi addosso alla Nazzaro che, racconta a Vanity Fair quale sarebbe la sua risposta se, il Grande Fratello Vip la ... Leggi su giornal

MontiFrancy82 : #FedericoQuaranta, accompagnato da #LauraForgia e @Manilanazzaro , parte con “E la chiamano estate”, un viaggio sp… - SMSNEWSOFFICIAL : #FedericoQuaranta, accompagnato da #LauraForgia e @Manilanazzaro , parte con “E la chiamano estate”, un viaggio spe… - grazielaa96 : RT @darveyfeels_: La bellezza dell’amore sincero e puro tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ???? - zazoomblog : Temptation Island Manila Nazzaro: il pensiero di Maria De Filippi il commento dei genitori e dei suoi figli -… - SMSNEWSOFFICIAL : Federico Quaranta, accompagnato da Laura Forgia e Manila Nazzaro, parte con “E la chiamano estate”, un viaggio spec… -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Temptation Island è finito ormai da qualche giorno, ma le vicende che hanno avuto luogo all'Is Molus Relais non smettono di far parlare. E' il caso, in particolare, di Manila Nazzaro, in assoluto la c ...Manila Nazzaro dopo Temptation Island si confessa su Lorenzo Amoruso e fa una rivelazione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’ex Miss Italia e il compagno sono riusciti a superare indenni la pro ...