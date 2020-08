Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Sergio Zavoli: l’uomo che inventò il ‘Processo alla tappa’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il mondo dello sport italiano perde uno dei personaggi più brillanti, un uomo capace di raccontare le più belle sfaccettature di calcio e ciclismo. Nella serata di ieri si è spento a Roma il grande Sergio Zavoli, spirato all’età di 96 anni. Inizialmente scrittore e giornalista politica, nel 1947 comincia la sua carriera alla Rai, portando in televisione il giornalismo d’inchiesta con alcuni servizi rimasti nella storia della tv. Per quanto riguarda lo sport, Zavoli ha lanciato negli anni ’60 il programma ‘Processo alla tappa‘, storica trasmissione dedicata al Giro d’Italia. “Il mondo non è fatto di primi, ma di secondi, terzi, ultimi, di gente che arriva fuori tempo ... Leggi su sportfair

Giornalismo in lutto, è morto Sergio Zavoli

Aveva 96 anni e ne avrebbe compiuto 97 il mese prossimo. Autore di programmi storici come "La Notte della Repubblica". E' stato senatore ROMA — E' morto a 96 anni il giornalista e ex senatore Sergio Z ...

